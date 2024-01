Linea Verde Life, incredibile incidente al montaggio: la gaffe è virale sui social

È immediatamente diventata virale, manco a dirlo, la gaffe andata in onda durante la puntata di Linea Verde Life dello scorso 13 Gennaio 2024. Il programma, condotto da Monica Caradonna ed Elisa Isoardi che promuove il territorio italiano, è stato vittima di un errore di montaggio.

Nella fattispecie, ad inizio puntata il team di montaggio ha inserito come sottofondo una canzone che recita nel testo “my pussy tastes like Pepsi Cola”, poco prima dell’ingresso in scena di Elisa Isoardi che ovviamente non conscia di tutto ciò che sarebbe avvenuto in post produzione, introduce l’argomento del giorno.

“A due passi da Lucca esiste qualcosa di veramente straordinario che non tutti conoscono: un parco di 16 ettari, villa reale..” afferma la conduttrice. Inutile dire che il filmato è stato immediatamente ripreso sui social dove in molti hanno accolto l’incredibile coincidenza con ironia, ma non sono mancate le critiche. C’è chi infatti accusa il team di produzione di non conoscere una parola d’inglese.

La canzone incriminata è “Cola” di Lana Del Rey, una delle cantautrici più talentuose e famose dell’attuale generazione. Il brano è contrassegnato come “esplicito” su Spotify proprio per il contenuto del testo. Ricordiamo che Lana Del Rey sarà in concerto in Italia agli iDays il prossimo Giugno.