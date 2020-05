Lino Banfi, il cuore del Nonno d'Italia: dona orecchiette ai senzatetto della Capitale

Uno degli aspetti che sta spaventando di più i poveri e senzatetto dell'intera Penisola Italiana è la mancanza di cibo o il non poter provvedere alle esigenze alimentari come in precedenza, ed è allora così che Lino Banfi, una delle icone del cinema trash italiano e di Un medico in famiglia, ha compito un'azione caritatevole.

Come riportano i vari quotidiani web nazionali, infatti, l'attore ha deciso di donare ben 270 chili di orecchiette e 500 vasetti di sugo ai senzatetto della Capitale, dimostrando il suo lato più generoso e il suo buon cuore, gli stessi elementi che lo hanno fatto conoscere come il Nonno d'Italia. Ha preso questa scelta sia come persona che come ristoratore, avendo un locale di proprietà in Quartiere Prati e consegnando l'intero lotto alimentare all'elemosiniere del Papa, il Cardinal Konrad Krajweski, che si occupa della distribuzione.



A tal proposito, Banfi ha dichiarato: "Prima dello scoppio della Pandemia, avevamo acquistato una grande quantità di sughi già pronti per il ristorante. Con il blocco dell'attività, quei sughi rischiavano di essere sprecati e abbiamo quindi deciso di regalarli in beneficenza, tutti. Il centro di Roma è strapieno di senzatetto che prima di sostentavano un po' con l'aiuto dei ristoranti e che ora si vedono tolto anche questo piccolo supporto alimentare. Ho pensato che ora più di prima, con la crisi, è sacrosanto aiutare il prossimo".



Banfi ha anche fatto i conti: con la sua donazione aiuterà 2.500 senzatetto: "Sono felicissimo di poter aiutare nel mio piccolo". Vi lasciamo alla storia di Lino Banfi.