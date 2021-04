Lino Banfi: 'Ho pianto per la morte di Milva, non potevo crederci'

La morte di Milva ha lasciato un immenso vuoto nel mondo dello spettacolo e non ha lasciato indifferente nemmeno un personaggio come Lino Banfi che a Oggi è un altro giorno ha rivelato di non essere riuscito a trattenere le lacrime per la scomparsa della celebre cantante dalla chioma rossa.

Milvia è venuta a mancare ad 81 anni nella sua casa di Milano dopo aver combattuto al lungo con una malattia che ha le ha fortemente intaccato la memoria. Patologia questa, che sta fortemente mettendo a dura prova il matrimonio dell'attore pugliese. Sua moglie infatti, soffre di gravi problemi cognitivi, ma Lino Banfi ha più volte dichiarato di essere innamorato di lei come il primo giorno.

Nel corso dell'intervista con Serena Bortone, l'attore originario di Andria ha riferito alla giornalista di un suo incontro con Milva e ha detto: "Mi sono commosso quando ho saputo della sua morte, non potevo crederci. Molti anni fa abbiamo avuto un contatto di lavoro, ma credo di sì. Le chiesi: 'Quando eri più giovane ti chiamavi Sabrina?'. Mi rispose di sì. Quando andavo a lavorare a Bologna nel 1964, arrivai al teatro con la compagnia. Mi dissero di ridurre lo spettacolo per fare cantare una giovane cantante di nome Sabrina. Per un periodo Milva s’è chiamata Sabrina, nessuno sa perché".

Insomma, Lino Banfi e è uno di quelli che sentirà fortemente la mancanza della Rossa della musica italiana.