Lino Banfi: 'Il porca puttena di Immobile? Vi svelo come è nato lo slogan di Euro 2020'

Quando si parla di calcio e di cinema insieme, gli appassionati non possono fare altro che pensare a Lino Banfi e al suo mitico Oronzo Canà. Il suo iconico 5-5-5 ha fatto scuola, e a quanto pare, anche la Nazionale Italiana impegnata ad Euro 2020, non ha potuto fare altro che ispirarsi al lui.

Per quanti avranno visto la partita inaugurale Italia-Turchia, vinta dai nostri per 3-0, l'esultanza di Ciro Immobile non sarà passata inosservata. Infatti il calciatore della Lazio, dopo il suo goal, ha urlato verso la telacamera 'porca puttena', come fa spesso Lino Banfi nel corso dei suoi film. Proprio a riguardo, l'attore ha detto: "Giovedì, alla vigilia della partita, ho mandato un mio video a Chiellini, che conosco da molto tempo, per caricare i ragazzi e il c.t., chiedendo di farlo vedere a tutti. Nel video dicevo a Mancini: 'Mister, mi raccomando Spinazzola-Immobile. E quando arriva il gol devi far dire al ragazzo 'porca puttena'. E così è andata".

Banfi ha poi aggiunto: "Gli ho detto di affidarsi al 5-5-5 e gli ho spiegato cos’è davvero: 5 cozze pelose, 5 polipetti e 5 allievi, che in Puglia sono le seppioline piccole. Mettete tutto insieme e vi fate la zuppetta alla porca puttena che dà la carica giusta. Chielini mi ha risposto: 'Faremo come dici tu'. Poi mi è stato raccontato che ieri mattina il mister ha messo il video sullo schermo grande per vederlo tutti insieme, tra le risate dei giocatori”.

L'interprete di Oronzo Canà spera che questa Nazionale possa finalmente far sognare gli italiani che ormai nel calcio non hanno più soddisfazioni del Mondiale del 2006: "Io sono vicino agli 85 anni, sono al primo tempo supplementare e forse farò anche il secondo. Ma voi siete giovani e adesso spetta a voi farci sognare.. E così è stato”.

Intanto impazza la polemica sull'inno di Euro 2020. Alcuni ritengono che Bono abbia copiato la celebre Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari.