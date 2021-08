Lionel Messi lascia il Barcellona: il club rende l'addio ufficiale

L'attaccante argentino Lionel Messi lascerà il Barcellona nonostante entrambe le parti abbiano raggiunto un accordo per un nuovo contratto, il club con un comunicato ha annunciato il divorzio ufficiale.

"Nonostante l'FC Barcelona e Lionel Messi abbiano raggiunto un accordo e la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto oggi, ciò non può accadere a causa di ostacoli finanziari e strutturali (regolamenti spagnoli della Liga).

A causa di questa situazione, Messi non resterà all'FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri del giocatore e del club alla fine non vengano esauditi.



L'FC Barcelona esprime con tutto il cuore la sua gratitudine al giocatore per il suo contributo alla crescita del club e gli augura tutto il meglio per il futuro della sua vita personale e professionale", ha affermato il club.



Messi era libero di negoziare un trasferimento con altri club dopo che il suo contratto era scaduto il 30 giugno, ma il volere di entrambe le parti era quello di firmare un nuovo accordo quinquennale, tuttavia ciò non accadrà.

Uno dei giocatori più forti della storia del calcio si ritrova ora svincolato con altre big pronte a fargli un’offerta. Messi è arrivato a Barcellona quando aveva appena 13 anni ed è diventato il capocannoniere migliore di tutti i tempi nella storia del club con 672 gol in 778 partite giocate con in bacheca 6 palloni d’oro e 4 Champions League.



Questa è una giornata storica per il mondo del calcio ma anche per quello del MotoGP dato che Valentino Rossi ha annunciato il ritiro. Scoprite tutte le novità sulla Champions League targata Amazon Prime Video, e fateci sapere nei commenti quale sarà il futuro del fresco vincitore della Copa America secondo voi!