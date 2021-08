Lionel Messi, quanto vale sul mercato? Le cifre immense dell'ex Barcellona

Proprio quando sembrava che fosse solo questione di giorni o addirittura ore prima che il Barcellona annunciasse il rinnovo di contratto di Lionel Messi, il club ha sorpreso tutti annunciando invece la rottura definitiva con l’asso argentino che è ora in cerca di nuova sistemazione. Ma quanto vale oggi il sei volte vincitore del Pallone d’oro?

Attualmente Messi è un disoccupato di lusso, essendo il suo contratto con il Barcellona scaduto il 30 giugno 2021 è libero di accordarsi con una nuova squadra che dovrà quindi solo pagare il suo stipendio e le commissioni, essendo svincolato.



Messi può prendersi tutto il tempo che vuole per firmare con un nuovo club, la scadenza del 31 agosto per il trasferimento si applica solo agli acquisti che coinvolgono giocatori sotto contratto con un club e che si trasferiscono in un'altra squadra. Tuttavia, se vuole giocare in Champions League, deve firmare con un club prima della scadenza per la registrazione delle rose fissata al 2 settembre.

A seguito di questa svolta inaspettata, il PSG si è fatto sotto per Messi e sembra solo questione di poco tempo prima che arrivi il grande annuncio.



Joan Laporta, presidente dei blaugrana ha spiegato in conferenza stampa i motivi dell’addio: “Messi voleva restare al Barcellona. Le norme della Liga ci hanno messo in difficoltà e per questo non abbiamo potuto depositare il contratto che abbiamo discusso con Messi.”



Nell’ultima stagione l'argentino avrebbe guadagnato 71 milioni lordi l’anno dal Barcellona. Ma secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, il suo ultimo accordo con i Cules è stato più esorbitante: valeva fino a $ 673 milioni per quattro stagioni.



Nel dettaglio, dal 2017 al 2021 Messi avrebbe guadagnato una cifra astronomica: 555.237.619 euro in totale, ossia circa 139 milioni lordi a stagione.



Nonostante abbia appena compiuto 34 anni, Messi rimane al top della sua carriera ed è ancora considerato il miglior giocatore del mondo dopo aver aggiunto alla sua ricca bacheca di trofei anche la Copa America.



I suoi numeri non sono diminuiti la scorsa stagione, poiché ha segnato ben 38 volte, oltre a fare 14 assist, in 47 partite per un Barcellona sotto la media.



Di conseguenza, Transfermarkt lo valuta intorno agli 80 milioni di euro. Ma quella cifra non include l'enorme valore commerciale che Messi porterebbe a qualsiasi club per cui firmerà, che è potenzialmente nell'ordine di centinaia di milioni di euro, ne abbiamo avuto prova quando Cristiano Ronaldo ha firmato con la Juventus. Questo non è certo un aspetto da sottovalutare nel calcio moderno.

Solo il tempo ci dirà quale sarà la sua nuova casa, pochi club al mondo possono permettersi l'argentino e tutti i tifosi, da ieri, sognano di vederlo vestire la maglia della propria squadra del cuore ma la verità è che vederlo giocare con una maglia diversa da quella del Barcellona sarà difficile da accettare per gli amanti di questo sport dopo averlo ammirato per anni incantare il mondo con le sue giocate e il suo magico sinistro.