Lioness, svelati titolo ufficiale e immagine della serie con Zoe Saldana e Nicole Kidman

Era il gennaio 2023 quando Nicole Kidman entrò nel cast di Lioness, serie Paramount+ con l'attrice Zoe Saldana, e ora lo stato del prodotto è aggiornato attraverso una nuova immagine e la rivelazione del titolo ufficiale, ossia Special Ops: Lioness.

L'immagine, invece, mostra Kidman e Saldana mentre dialogano tra le colonne di un edificio. A dirigere Lioness sarà nientemeno che Taylor Sheridan, ricordato per pellicole quali Sicario, I segreti di Wind River e Senza rimorso, oltre all'acclamato show in 39 episodi Yellowstone (che nel 2023 ha conferito il Golden Globe come miglior attore in una serie drammatica a Kevin Costner). A produrre lo spettacolo sarà anche Kidman stessa, insieme alla sua compagnia Blosson Films.

Il progetto in questione sarà incentrato su un programma di addestramento della CIA, durante il quale una giovane marine (Laysla De Oliveira) viene reclutata dal Lioness Engagement Team, che ha l'obiettivo di distruggere una volta per tutte le organizzazioni terroristiche. Nel cast, oltre a Kidman, Saldana e De Oliveira, figurerà anche il premio Oscar Morgan Freeman.

Ma i progetti degli attori non terminano certo qui: basti pensare a Saldana, presente nel nuovo Guardiani della Galassia Vol. 3 (al cinema dal 2 maggio 2023). Nel trentaduesimo film del Marvel Cinematic Universe, infatti, la donna interpreta il personaggio di Gamora, figlia adottiva di Thanos e compagna del protagonista Peter Quill/Star-Lord. Similmente, rivedremo Morgan Freeman in A Good Person, che sarà trasmesso su Sky Cinema Uno dal 30 maggio 2023.

La data di uscita di Special Ops: Lioness è ancora ignota, ma sappiamo che la serie sarà disponibile su Paramount+.