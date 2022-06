Lioness: Taylor Sheridan di Yellowstone dirigerà la serie sulla CIA con Zoe Saldana

Taylor Sheridan, probabilmente l'uomo più impegnato nel mondo della televisione, sta per aggiungere un altro progetto al suo piatto già stracolmo: dirigerà e scriverà, infatti, la sua nuova serie Paramount+ Lioness, come ha confermato TheWrap. In precedenza accreditato solo come autore dello show, Sheridan assumerà quindi il controllo totale.

Sheridan ha creato la serie, ma tempo fa aveva incaricato Thomas Brady (veterano del piccolo schermo e autore di Hell on Wheels, Colony e NOS4A2) di dirigere lo show. Brady è stato presente per tutta la durata dei lavori nella writers' room, ma ora che questa è stata chiusa (l'inizio della produzione è previsto per settembre), si è ritirato dalle mansioni di showrunning. La decisione è stata presa in modo amichevole.

Lioness, presumibilmente basato su un vero programma di addestramento della CIA, segue una giovane marine (interpretata da Laysla De Oliveira) che viene reclutata per unirsi al Lioness Engagement Team, un'unità d'élite destinata a infiltrarsi e a distruggere le organizzazioni terroristiche. Zoe Saldaña interpreta uno dei capi del programma, incaricato di gestire i suoi agenti.

Sheridan ha creato e produrrà Lioness insieme ai suoi partner creativi di lunga data David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari e David Hutkin, che sono anche produttori esecutivi, insieme a Nicole Kidman tramite Blossom Films. Anche Saldana è accreditata come produttrice esecutiva.

Mentre Sheridan sta lavorando alla stagione 5 di Yellowstone rinnovata di recente, la serie prequel 1883 è stata rinnovata per una seconda stagione che ripercorrerà le origini della famiglia Dutton, ma non è tutto qui: sul piccolo schermo debutterà anche la serie spin-off 1923, che si collocherà temporalmente tra i due show già citati, durante gli anni del proibizionismo e della Grande Depressione. Infine, il finale della stagione 4 di Yellowstone ha aperto al nuovo spin-off 6666, ambientato nel presente.