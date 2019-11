Lionsgate produrrà un adattamento tv dai libri fantasy di Tamora Pierce

Come rivela in esclusiva Deadline, Lionsgate produrrà una nuova serie in collaborazione con Playground Entertainment (Little Women, King Lear). Si tratta di un adattamento dalla serie fantasy Tortall Universe di Tamora Pierce.

Lo studio che ha prodotto Orange is the New Black (leggi qui la recensione della stagione finale) e la casa di produzione di Colin Callender, nota anche per The White Princess di Jodie Comer, hanno opzionato i diritti sulla serie, composta da ventidue libri, da Donald Laventhall di Folio per conto di Tamora Pierce.

Per Playground Entertainment si tratta della prima mossa nell'ambito di un grande franchise televisivo, sebbene lo studio sia anche dietro la produzione di Harry Potter e la maledizione dell'erede. Insieme a Lionsgate, sperano di trarne una serie che catturi sia i fan dei romanzi fantasy alla Game of Thrones - di cui si attende lo spin-off House of the Dragons - sia il pubblico cosiddetto young adult.

I produttori esecutivi della serie saranno Colin Callender, Scott Huff e David A. Stern di Playground, mentre sono in corso colloqui con i potenziali showrunner.

La serie Tortall Universe comprende oltre venti libri e racconti. È ambientata a Tortall, un regno popolato di lord e dame, cavalieri e stregoni, e dove alcune persone possiedono dei magici talenti. Tortall e i paesi circostanti fanno parte di un universo fantasy medievale, con un interessante assortimento di eroi, molti dei quali donne. I nemici di Tortall sono i paesi di Scanra, Tusaine e soprattutto l'impero di Carthak, con la sua cultura schiavista e il suo avido imperatore.

I libri includono, tra gli altri, The Song of the Lioness, The Immortals, The Protector of the Small, Tricksters e The Numair Chronicles. La serie tratta temi moderni come il femminismo, le tematiche legate al mondo LGBQT, la diversità e i conflitti di classe.

"Sono al settimo cielo per il fatto che i libri di Tortall saranno adattati da Playground" ha dichiarato Tamora Pierce, "e so che anche i miei fan ne saranno entusiasti".