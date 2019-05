Lionsgates Con 2019, a Padova arrivano ospiti da Gotham e Game of Thrones

Il Lionsgates Con promette di partire in grande già con la sua prima edizione. Nel comunicato stampa appena rilasciato si parla infatti di una line-up di ospiti di tutto rispetto, che sicuramente attirerà un bel po' di fan e curiosi.

Tra i nomi già confermati per l'evento troviamo il commissario Gordon di Gotham Ben McKenzie, la protagonista di Deadpool Morena Baccarin e un jolly come Jon Bernthal, visto sia in The Punisher che in The Walking Dead nel ruolo di Shane. In ottica Gotham troveremo anche Natalie Alyn Lind, interprete di Silver St. Cloud, mentre dal grande schermo arriveranno Ben Barnes (Dorian Gray ne Il Ritratto di Dorian Gray e Caspian in Le Cronache di Naria: Il Principe Caspian), Adan Canto, visto nel ruolo di Sunspot in X-Men: Giorni di un Futuro Passato e Adam Bennett, dalla trilogia de Lo Hobbit. Un pezzo da novanta, però, deve ancora essere annunciato: nel comunicato si legge, infatti, che conosceremo a breve il nome dell'attore di Game of Thrones che prenderà parte all'evento.

Il Lionsgates Con si ripropone di seguire le orme delle grandi convention americane dedicate a cinema, serie tv e fumetti, come il Comic-Con di San Diego. Proprio sulla scia di eventi del genere, il Lionsgates Con proporrà incontri con gli attori, conferenze stampa, sessioni di foto e di autografi. L'evento avrà luogo al Padiglione 11 della Fiera di Padova dal 21 al 23 giugno di quest'anno. I biglietti possono già essere acquistati dal sito ufficiale del Lionsgates Con.