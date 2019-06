Lionsgates Con: rinviata a settembre la prima edizione dell'evento

A causa di una richiesta di pubblico oltre ogni previsione, la prima attesa edizione del Lionsgates Con, evento pop organizzato a Padova e dedicato al mondo del cinema hollywoodiano, delle serie tv e dei fumetti e inizialmente previsto dal 21 al 23 giugno, è stato rinviato ufficialmente al mese di settembre, nei giorni 13-14 e 15.

Attraverso un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, il pubblico è stato informato dello slittamento delle date.

Sono state così tante le richieste dei fan da tutta Italia per incontrare i loro idoli delle serie tv, che Lionsgates Con di Padova amplia gli spazi e si sposta a settembre.

La prima edizione dell'evento che avvicina gli appassionati d'intrattenimento alle star di serie tv e cinema hollywoodiano - inizialmente prevista dal 21 al 23 giugno - è stata spostata al 13-14 e 15 settembre.



La decisione è stata presa dagli organizzatori di Starjob Srl per garantire un'organizzazione migliore di attività e servizi, e assicurare a tutti i partecipanti, nessuno escluso, un'esperienza indimenticabile ed immersiva. La notevole risposta del pubblico ha cambiato le esigenze tecniche, rendendo necessario riformulare gli spazi dei padiglioni di PadovaFiere.

La formula dell'evento e la line up degli ospiti restano invariati. Per la prima volta in Italia si potranno incontrare in carne ed ossa i protagonista del grande schermo e delle più famose serie tv italiane. Il programma include incontri con Iain Glenn di Game of Thrones, il celebre fumettista Marco Cecchetto, il concerto di Chase Coleman - voce dei Mercy Mode e interprete di Oliver in The Originals, con la proiezione di Pirati dei Caraibi insieme ad uno dei protagonisti, Kevin McNally.

I biglietti già acquistati dal pubblico saranno validi anche per le nuove date.

A Padova i fan vedranno protagonisti di Gotham e di serie come Game of Thrones. Anche Charlie Cox sarà presente all'evento.