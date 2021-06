Lisa Banes, la star di Once Upon a Time in condizioni critiche dopo un terribile incidente

La vittima di un terribile incidente stradale avvenuto lo scorso venerdì pomeriggio nel cuore di Manhattan è stata identificata nella giornata di sabato 5 giugno come Lisa Banes, famosa caratterista televisiva e cinematografica conosciuta soprattutto per la sua partecipazione alla serie tv Once Upon a Time di ABC.

Un rapporto pubblicata su Deadline afferma che a partire proprio da sabato pomeriggio, la Banes è stata ricoverata in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva presso il Mount Sinai Morningside, questo a causa di una bruttissima lesione cerebrale traumatica.



Sempre nello stesso report si legge che l'attrice aveva la precedenza e stava attraversando tranquillamente le strisce pedonali tra la 64a Ovest e la Amsterdam Avenue di Manhattan, quando uno scooter ha attraversato a tutta velocità con il semaforo rosso e l'ha investita in pieno. Il conducente del mezzo è poi fuggito ed è attualmente ricercato a piede libero dalla polizia.



Sebben la Banes sia apparsa in moltissimi film anche noti o di culto, la maggior parte della sua carriera l'ha passato in televisione in ruoli secondari e da caratterista in progetti come Legacy, Grils Club, The King of Queens, Desperate Housewives, Psych, The Good Wife e Masters of Sex.



La speranza è che riesca ovviamente a farcela.