Lisa Edelstein, che fine ha fatto la star di Dr. House?

Molti non sanno che in realtà Lisa Edelstein girava nel mondo del cinema e della televisione molto prima che David Shore e Paul Attanasio ideassero una delle serie drammatiche di stampo medico più famose di sempre. Indubbiamente, però, fu proprio grazie ad essa che l'attrice statunitense si fece conoscere in tutto il mondo.

Era l'ormai lontano 2004 e la serie di cui stiamo parlando è ovviamente Dr. House. Lisa Edelstein ha interpretato per 7 anni il personaggio di Lisa Cuddy, ovvero l'ex moglie e collega del protagonista Dr. Gregory House, ed è comparsa in ben 153 episodi divenendo un personaggio di punta dell'intera serie.

L'evento poco gradito citato nell'introduzione è stato il suo allontanamento dalla serie al termine della settima stagione. La sua uscita non è stata gradita dai numerosi fan e ha lasciato un vuoto enorme nell'animo dei telespettatori che si erano ormai appassionati al suo carattere turbolento e alla nascita e morte della storia d'amore con House.

Anche l'attrice, in realtà, non ha lasciato la serie con il sorriso tanto che la stessa dichiarò:

"È stata una decisione molto difficile da prendere, però adesso devo dedicarmi agli altri progetti. Comprendo le perplessità del pubblico che ha assistito a degli eventi estremi al termine della settima stagione, però io adesso penso al mio ruolo in The Good Wife e ai progetti da produttrice. La mia idea sarebbe quella di recitare meno su un set e usare di più le mie idee per un altro ruolo!"

Dopo Dr. House, quindi, Lisa Edelstein si è dedicata alla sopracitata serie The Good Wife, ma anche ad altre serie Tv come Childrens Hospital, Elementary, Castle, Scandal, House of Lies, Girlfriends' Guide to Divorce, Il metodo Kominsky, The Good Doctor e sarà la protagonista in Confessioni di una sociopatica, adattamento dell'omonimo romanzo di omonimo romanzo di M.E. Thomas. Ha, inoltre, ripreso anche la carriera cinematografica, avviata prima di Dr. House, recitando in Joshy, una commedia di Jeff Baena.

Lisa Edelstein, inoltre, ama scrivere, comporre musica, disegnare ed è una supporter dell'associazione no-profit Best Friends Animal Society. Vi lasciamo, infine, con una curiosità: nel 1997 ha interpretato il ruolo di Crystal Steele nel videogioco Blade Runner di cui si attende una remastered per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One da parte di Night Dive Studios e Alcon Entertainment.



