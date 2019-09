Lisa Henson parla di un'eventuale seconda stagione di The Dark Crystal: La Resistenza

L'attesa serie prequel del film fantasy del 1982 sta riscuotendo un discreto successo, come potete leggere nella notizia sull'esordio di The Dark Crystal: La Resistenza su Rotten Tomatoes. Per questo sono in molti a chiedere una seconda stagione dello show. Tra questi anche Lisa Henson, figlia del famoso creatore dei Muppet.

Intervistata da Yahoo! la produttrice esecutiva ci parla di un'eventuale continuazione delle storie presenti nel mondo di Thra: "Quando gli showrunner Jeffrey Addiss e Will Matthews ci hanno mostrato la loro versione della serie, andava molto più avanti, ma abbiamo capito che ci saremmo mossi molto velocemente e così abbiamo deciso di tagliare le parti in più. Nonostante la serie sia composta da 10 episodi, ne abbiamo prodotti solo sei della versione originale. Abbiamo delle idee su come continuare il tutto, ma ancora non sappiamo se faremo o meno una seconda stagione".

Come dicevamo sia il pubblico che la critica sta apprezzando il prequel del film cult: tra i pregi troviamo quello di essere riusciti a ricreare le atmosfere dell'opera principale e di aver creato un mondo che per gli interpreti di The Dark Crystal: La Resistenza è come la Terra di Mezzo, per la grande quantità di dettagli e la storia ad ampio respiro.