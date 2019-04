Lisa Joy e Jonathan Nolan stringono un maxi-accordo con Amazon

Questo è un vero e proprio "plot twist!". Come conferma l'autorevole The Hollywood Reporter, Lisa Joy e Jonathan Nolan hanno siglato un nuovo maxi-accordo con Amazon Studios, che li legherà alla società per quattro anni, e che vale circa 30 milioni di dollari.

Questo porterà il duo a dover lasciare, chiaramente, la Warner Bros. Television, con la quale i due collaboravano da tempo. Sia marito e moglie nella vita che partner sul lavoro, i due hanno lavorato per la Warner da anni: Joy ha iniziato con la serie Pushing Daisies mentre Nolan ha collaborato, con suo fratello Christopher Nolan, sul grande schermo alla trilogia de Il Cavaliere Oscuro. Da lì Jonathan Nolan ha creato anche l'acclamata Person of Interest, durata cinque stagioni.

Insieme il duo ha creato Westworld, remake del classico del 1973 di Michael Crichton, che è diventata immediatamente una serie di culto acclamata da pubblico e stampa e vincitrice di numerosi premi. Due stagioni - la seconda è stata addirittura difesa dal presidente della HBO - di successo.

Il duo inizierà immediatamente a lavorare per Amazon all'adattamento televisivo di The Peripheral di William Gibson. Per quanto riguarda Westworld, THR nota che i due resteranno a bordo della serie - nonostante il loro accordo con Amazon - finché la Warner deciderà di non chiudere il serial.