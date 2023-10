Lisa Kudrow sta adottando il cane di Matthew Perry? Arriva la smentita alla fake news

Sicuramente è di cattivo gusto, ma è anche purtroppo una costante quando si tratta di star del cinema o della tv scomparse prematuramente che i pettegolezzi e le voci su ciò che ne sarà dei loro averi o affetti si diffondano a macchia d'olio. Ovviamente tutto ciò non ha risparmiato nemmeno Lisa Kudrow.

Sono passati infatti pochi giorni dalla notizia della morte di Matthew Perry, nota star di Friends, eppure l'attrice in queste ore è già stata invasa da una serie di pettegolezzi secondo cui lei stia progettando di adottare il cagnolino dell'attore scomparso.

Tuttavia queste voci sembrerebbero in fine essere state del tutto smentite, almeno secondo quanto riportato da una fonte attendibile alla rivista People.

Sembra infatti che l'attore non possedesse nessun cane prima di morire, questo ovviamente allontana Lisa Kudrow da ogni voce. Tuttavia in passato Perry ne ha avuto uno. Il suo nome era Alfred e lo condivideva con la moglie Molly Hurwitz. Dopo il divorzio però, l'animale è finito insieme alla sua ex.

Sicuramente non una notizia che può essere di conforto per tutti coloro che stanno soffrendo per questa perdita al momento, ma cose come l'omaggio dei giocatori di Fallout a Matthew Perry possono di certo alleviare il dolore.

Voi che ne dite? Lasciate nei commenti un vostro ricordo legato al mitico Chandler di Friends.