Lisa Kudrow di Friends dà il benvenuto su Instagram a Matthew Perry

Mentre, dopo un insistente rincorrersi di voci, la sospirata reunion di Friends sembra più vicina, Matthew Perry, l'attore che nella sitcom interpreta Chandler Bing, si è finalmente deciso ad aprire un account su Instagram. La notizia è stata accolta con gioia da Lisa Kudrow (Phoebe), che gli ha dato il benvenuto sul social con un post dei suoi.

L'attrice ha pubblicato una vecchia foto di loro due, accompagnandola con la didascalia: "Finalmente! Evviva! Non credo ai miei occhi, I MIEI OCCHI! Benvenuto su Instagram Matthew Perry", e con l'hashtag #friendsforlife.

Tra i primi a commentare c'è stata la loro collega Jennifer Aniston, che è recentemente tornata a calpestare il set di Friends e che è entrata anche lei da qualche mese nel mondo di Instagram. "Bravo Matty! Potevi metterci ancora un po' di tempo?" ha scritto l'interprete di Rachel.

Matthew Perry, pur non avendo al momento postato alcuna immagine su Instagram, ha già raggiunto la ragguardevole cifra di 1,9 milioni di follower. Anche la sua bio scherza sulla sua scarsa dimestichezza con il social network dedicato alla condivisione di immagini. "Cos'è questo, il mio account Instagram?"

Pochi giorni fa, invece, l'attore aveva preannunciato su Twitter "grandi novità in arrivo", facendo fremere i fan in attesa di notizie ufficiali su un ritorno di Friends. La sensazione - oltre che naturalmente la speranza - è che scopriremo presto cosa bolle in pentola.