Lisa Kudrow rivela il regalo di Matthew Perry per lei dal set di Friends

Al termine delle riprese di una serie, i protagonisti cercano sempre di portare con sé qualche oggetto di scena, a mo' di souvenir. Lisa Kudrow, la bionda Phoebe di Friends, ha recentemente rivelato un tenero retroscena su un regalo ricevuto alla fine della serie da Matthew Perry, Chandler.

In un'intervista a InStyle, Lisa Kudrow ha raccontato che, quando l'amatissima sitcom ha chiuso i battenti, Perry ha avuto un pensiero dolce per lei, regalandole il barattolo di biscotti di Monica e Rachel, che ancora oggi l'attrice tiene orgogliosamente in bella mostra nel suo studio.

Il barattolo aveva un orologio dipinto sul davanti, a cui è legato un divertente aneddoto. In una scena ambientata nell'appartamento di Rachel e Monica, infatti, Phoebe doveva improvvisamente ricordare che doveva andarsene a causa di un impegno. Lisa Kudrow non indossava un orologio, così istintivamente indicò il barattolo di biscotti mentre pronunciava la sua battuta.

"Quando la scena finì, Matthew venne da me con uno strano sorrisetto in faccia. Mi disse: Hai davvero fatto ciò che penso tu abbia fatto? Hai fatto un gesto verso il barattolo di biscotti come se fosse un vero orologio funzionante? E così abbiamo iniziato tutti a ridere a crepapelle, perché era forse la cosa più stupida che avessi mai fatto. Non so se ho mai riso così tanto."

L'attrice ha poi continuato dicendo che il dono di Perry è stato per lei un momento emozionante. "Nell'ultima settimana di riprese, Matthew mi ha regalato quel barattolo come ricordo. Tutto sul set era tecnicamente di proprietà della Warner Bros, così ha dovuto chiedere un permesso, e questo significa molto per me. Quando riguardo il barattolo, inizio a ridere ripensando a quanto ci siamo divertiti sul set ogni giorno per dieci anni."

Il cast di Friends ha recentemente pubblicato una foto per celebrare i 25 anni dall'inizio dello show. Recentemente, i creatori della serie hanno rivelato alcuni retroscena sul matrimonio di Ross.