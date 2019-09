Lisa Simpson nominata Talent Relations di Fox Entertainment

Sarà Lisa Simpson la nuova SVP Talent Relations di Fox nell'ambito della ricostruzione della divisione Fox Entertainment. Simpson supervisionerà il team di talent relations e fornirà supporto strategico a tutti i talenti dell'azienda e ai loro rappresentanti. Il rapporto con i talent è una delle maggiori priorità per Fox.

Il network sta cercando di costituire un team che lavori per Lisa Simpson, la quale avrà il compito di gestire l'integrazione dei talenti in tutte le iniziative di Fox Entertainment, tra campagne di marketing pubblicità, strategie di premiazione, programmazione cross-network, oltre a fornire supporto aziendale alle attività personali dei talenti, da eventi di beneficenza a interessi e attività individuali.



"Siamo impegnati nella community creativa e nella costruzione significativa di una casa per loro" ha spiegato Jean Guerin, EVP Publicity & Corporate Communications "La conoscenza e l'esperienza di Lisa in questo business la rende la persona perfetta per aiutarci a trasmettere quei messaggi. Mentre continuiamo ad elevare l'esperienza dei talenti qui alla Fox Entertainment, sono molto felice che Lisa si unisca al team".

Recentemente Lisa Simpson è stata direttrice esecutiva progetti speciali per le riviste Entertainment Weekly, InStyle e People, dov'è stata responsabile della determinazione della strategia annuale degli eventi, delle partnership aziendali e delle iniziative strategiche del marchio all'interno della community creativa di Hollywood.

In passato ha lavorato anche per il Jimmy Kimmel Live della ABC. Per quanto riguarda la Fox, nei mesi scorsi sono arrivati i rinnovi di serie come 911 e The Resident e la produzione di A Moody Christmas.