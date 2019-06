La lista delle serie TV in 4K HDR disponibili su Netflix in Italia

Dopo la lista dei film 4K HDR, oggi ci soffermiamo sul catalogo di serie TV che possono essere visualizzate in 4K HDR su Netflix nel nostro paese. L'offerta è sicuramente più ricca rispetto a quella cinematografica, ma vediamo insieme di cosa si tratta.

Serie TV disponibili in 4K HDR nel Catalogo Netflix

After Life

Alexa & Katie

All About the Washingtons

Altered Carbon

American Vandal

Atypical

Best.Worst.Weekend.Ever

Black Mirror

Black summer

Chambers

Ci mancava solo Nick

Compagni di università

Dead to me - Amiche per la morte

Dirty John

Dynasty

Ellen DeGeneres: Relatable

Everything Sucks!

Girlboss

Glow

Godless

Grace and Frankie

Hibana: Spark

Hill House

Huge in France

Knighs of Sidonia

I migliori amici dell'uomo

Il metodo Kominsky

Il principe di Peoria

Innocente

Insatiable

La casa de las flores

Le terrificanti avventure di Sabrina

Lost in Space

Lucifer

Maniac

Marco Polo

Marvel - Jessica Jones

Marvel - Luke Cage

Marvel's Daredevil

Marvel's Iron Fist

Marvel's The Defenders

Marvel's The Punisher

Medal of Honor

Mindhunter

Narcos: Messico

Nightflyers

On my Block

Operazione amore

Ozark

Profumo

Rilakkuma and Kaoru

Russian Doll

Samurai Gourmet

Santa Clarita Diet

Seven Seconds

Sex Education

She's Gonna Have It

Stranger Things

The Final Table

The Good Cop

The Innocents

The OA

The Order

The Ranch

The Society

The Umbrella Academy

Traitors

Travelers

Tredici

Turn Up Charlie

Una serie di sfortunati eventi

Wanderlust

What / If

Come vi abbiamo raccontato in precedenza, la visione dei contenuti in 4K HDR su Netflix è garantita solo a coloro che dispongono dell'abbonamento Premium, ovvero il piano di sottoscrizione che consente di effettuare la riproduzione in contemporanea su quattro schermi. Tra i requisiti minimi richiesti figura anche una connessione internet stabile a 25 Megabit al secondo oltre che una televisione 4K con supporto ai formati Dolby Vision ed HDR 10.

Per la lista completa dei TV che supportano tali formati, vi rimandiamo al documento di supporto ufficiale.