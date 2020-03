Lite tra Bonolis e Laurenti? Paolo fa chiarezza in una diretta Instagram

Da qualche settimana circola sul web l'indiscrezione secondo cui Paolo Bonolis e Luca Laurenti>, una delle coppie televisive più amate del nostro paese, avrebbero litigato durante le registrazioni di Avanti Un Altro. In molti avevano addirittura ipotizzato una separazione tra i due, ma la situazione a quanto pare non è così.

Dopo la smentita di Mediaset, che l'aveva affidata allo staff della trasmissione, è arrivata proprio quella di Paolo Bonolis in una diretta Instagram tenuta con Marco salvati.

Bonolis ha bollato come "c****e" le indiscrezioni, ed ha svelato che "non abbiamo mai avuto liti furiose io e Luca, tanto meno pensiamo ad averne. Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile".

L'amato presentatore ha anche svelato un retroscena sul collega, ovviamente nel suo stile: "devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti. Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il Coronavirus".

Bonolis ha aggiunto che Laurenti "sta lì, sta bene, io rispetto la sua volontà di vita ascetica e remota, per cui se non lavoriamo, tendenzialmente non ci sentiamo. E lui sta bene così e io sono felice che lui stia bene così. Ma tornerà".

Qualche giorno fa Bonolis aveva accarezzato l'idea di tornare in Rai, a seguito della decisione di Canale 5 di fermare Avanti Un Altro causa del Coronavirus.