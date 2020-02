Lite Bugo-Morgan di Sanremo, Iva Zanicchi: 'Preparata a tavolino'

La squalifica di Bugo e Morgan da Sanremo 2020 continua a tenere banco nei principali talk show in onda. Se ne è parlato anche ieri sera durante la puntata di CR4 - La Repubblica delle Donne, nel corso del quale Iva Zanicchi ha espresso le sue perplessità sulla veridicità della lite.

Dopo aver tessuto le lodi a quella che, nella sua visione delle cose è stata "la più bella edizione di Sanremo degli ultimi quindici anni", la cantante e conduttrice televisiva ha affermato che nella sua visione delle cose la lite tra i due "era preparata a tavolino. Adesso si dovranno insultare davvero, si dovranno anche picchiare ma solo perchè non potranno dire la verità".

Ma per quale motivo è andata in scena la lite? Secondo la Zanicchi questo "colpo di teatro", come l'ha definito anche Chiambretti che si è trovato d'accordo, è stato scatenato dall'ultima posizione nella classifica provvisoria.

Il piano, ha continuato la cantante, sarebbe nato dopo la serata delle cover: "tutto è nato quella sera lì, quando hanno cantato in maniera indecente la canzone di Endrigo, che si è rivoltato nella tomba. Dopo quella performance non avevano avuto il tempo per litigare e picchiarsi durante la notte? No, l'hanno dovuto fare prima di entrare in scena, quando la Clerici ha chiamato Morgan e Bugo… loro lì hanno litigato!".

Di questa vicenda, secondo la Zanicchi, ha beneficiato solo l'ex giudice di X-Factor, "tanto è vero che si parla solo di Morgan, lui è il vero vincitore di Sanremo, però non ha avuto rispetto per nessuno!”.

Qualche giorno fa è anche stato diffuso il video della lite tra Bugo e Morgan dietro le quinte di Sanremo.