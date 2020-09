Lite a CartaBianca, Mauro Corona offende la Berlinguer: 'Stai zitta, gallina!'

L'ultima puntata di CartaBianca è stata segnata da un'accesa lite tra l'alpinista e scultore Mauro Corona e la conduttrice Bianca Berlinguer. I due non sono di certo nuovi a questo generi di battibecchi in diretta tv ma, stavolta la frattura sembra essere insanabile.

Tutto è iniziato quando Mauro Corona nel suo discorso ha tentato di fare riferimento ad un noto albergo e, la conduttrice per evitare pubblicità lo ha stoppato più volte, chiedendogli esplicitamente di smetterla e di comportarsi in maniera rispettosa: "Non possiamo fare pubblicità. Ci sono regole che anche lei deve rispettare".

L'alpinista molto risentito per le parole della Berlinguer in maniera poco gentile ha detto: "Senta Bianchina, se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola. É meglio dunque che stai zitta gallina!".

Secca la replica della conduttrice: "Senta, io non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultando me che sono qui a condurre la trasmissione. Quindi gallina lo dice a chi vuole ma non si permetta di dirlo a me. Chiaro il concetto? Dopodiché ci sono regole che anche lei deve rispettare".

Corona indispettito a quel punto lascia lo studio sotto lo sguardo divertito ma al contempo sbigottito di Claudio Amendola.