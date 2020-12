Lite in diretta a Oggi è un altro giorno, Vittoria Schisano: 'Questa roba mi disturba'

Vittoria Schisano è stata tra i protagonisti di questa edizione di Ballando con le Stelle e ha rischiato quasi di giungere alla finalissima con il maestro Marco De Angeli. L'attrice però, raramente vuole rivangare il suo passato e per tale ragione ha avuto un dura discussione con Serena Bortone.

Nel corso di Oggi un altro giorno, non ha infatti gradito una sua clip di presentazione con una scena di un suo film agli esordi e molto risentita ha detto alla conduttrice: "Non mi piace questa clip. Che bisogno avevate di mettere questo, è una roba che mi disturba. Volevo andare avanti e non restare sempre nel ruolo di Vittoria che prima era Giuseppe. Dovresti mettere a proprio agio i tuoi ospiti e io non mi ci sento proprio".

La Bortone visibilmente imbarazzata ha inizialmente provato a giustificarsi, sottolineando che quel video non voleva essere alcun modo offensivo e che riportava semplicemente una scena di un film che la Schisano stessa aveva interpretato: "Queste interviste sono sempre fatte su percorsi precedenti. L'ho fatto con tutti. Il fatto che tu pensi che ci sia del pregiudizio da parte nostra è un tuo pensiero, non nostro. Non è il caso di attaccare un programma per questo".

Le cose a questo punto sono precipitate, Serena Bortone ha chiesto all'ospite se era intenzionata a portare avanti l'intervista e questa molto risentita ha deciso di congedarsi dicendo di sentirsi presa in giro.