Lite in diretta tra Vittorio Sgarbi e Barbara D'Urso, che lo caccia dallo studio. Il video

Nella puntata a porte chiuse di Live - Non è la D'Urso in onda ieri sera, c'è stata una lite furibonda tra Vittorio Sgarbi e Barbara D'Urso, che l'ha cacciato dallo studio dopo uno scambio di battute molto violento.

Il duro scontro verbale, che può essere visualizzato su MediasetPlay si è concluso con una serie di insulti e parolacce. Al centro del dibattito la concorrente de La Pupa ed il Secchione Stella Manente, che era stata definita "raccomandata di Berlusconi" da Sgarbi, un'affermazione che ha evidentemente indispettito la conduttrice che però in un primo momento ha cercato di mediare: "ti rendi conto di ciò che stai dicendo, Vittorio? Non è un gioco divertente. Anche se fosse vero, e non è vero, perchè lo devi dire in diretta qua?" ha chiesto la presentatrice.

Da qui è partito il finimondo: Sgarbi ha rincarato la dose con un'affermazione che non è piaciuta alla D'Urso che ha controbattuto facendo perdere ulteriormente la pazienza al politico. Il battibecco si è concluso con la D'Urso che l'ha invitato a lasciare lo studio, senza riuscirci, il tutto mentre Sgarbi l'ha invitata ad "imparare a fare la conduttrice".

La vicenda è continuata anche a telecamere spente e questa mattina in un video pubblicato su YouTube e rilanciato su Twitter Sgarbi ha annunciato che la denuncerà.