Lite D'Urso - Sgarbi, dietro le quinte lo scontro con l'autore. L'audio

Domenica scorsa durante la puntata di Live - Non è la D'Urso è andato in scena un duro scontro tra Sgarbi e Barbara D'Urso, che ha portato all'allontanamento (non riuscito) del critico dagli studi Mediaset per le frasi pronunciate sul suo conto e su un'ospite. A quanto pare la lite sarebbe continuata anche dietro le quinte.

A quanto pare, infatti, durante la pubblicità un autore della trasmissione, Ivan, ha detto alla D'Urso una frase che non le è piaciuta e che è stata oggetto di un'accesa discussione. "In tanti anni non abbiamo cacciato nessuno e cacci Vittorio Sgarbi?" è l'osservazione dell'autore, a cui ha immediatamente controbattuto la presentatrice: "ma stai scherzando? Mi ha detto v*********, ma che sei matto? Guarda, Ivan, ti prego eh" ha affermato una furiosa Barbara D'Urso.

"Ognuno reagisce come gli pare: questo è il mio modo. Il tuo è un punto di vista, il mio è un altro. Ma ci mancherebbe altro, mi dici v********* in diretta a me, ma stai scherzando? O chiede scusa o esce dallo studio, vaglielo a dire". L'audio è stato diffuso da Striscia La Notizia nella serata di ieri e può essere ascoltato attraverso questo indirizzo.

Sgarbi però nel frattempo ha chiesto scusa a Barbara D'Urso e molto probabilmente domenica sarà in studio per il chiarimento in diretta.