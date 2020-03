Littizzetto vestita da Amuchina a Che Tempo Che Fa. Selvaggia Lucarelli non gradisce

Nella puntata di Che Tempo Che Fa in onda ieri sera su Rai 2, Luciana Littizzetto ha ironizzato sull'aumento dei prezzi dell'Amuchina e gel disinfettanti a causa del nuovo Coronavirus. La comica torinese ha infatti sfoggiato un costume da "Amucona", la cugina di Amuchina, definita "il nuovo bene rifugio degli italiani".

Durante lo sketch, che si può vedere come sempre in apertura, la Littizzetto ha paragonato l'Amuchina a Mark Caltagirone.

Anche la puntata di ieri di Che Tempo Che Fa è andata in onda senza pubblico, in ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia che ha limitato gli assembramenti di persone. Di conseguenza, a scandire le battute della Littizzetto non c'erano le risate del pubblico.

A quanto pare però questo travestimento non è andato giù a tutti, probabilmente anche a causa del tema trattato che soprattutto di recente è diventato ostico e spinoso. Selvaggia Lucarelli, infatti, sul proprio account ufficiale Twitter ha pubblicato una foto della Littizzetto proprio nelle vesti dell'Amucona, condita da un laconico "che imbarazzo".

Il filmato pubblicato su YouTube ha raggiunto 2.362 visualizzazioni, a cui si aggiungono 322 like e 14 dislike. Anche i commenti non siano tutti entusiasti per lo sketch, ma la Littizzetto ha da sempre diviso il pubblico, anche a Sanremo. Nella stessa puntata è stata ospite anche Maria De Filippi.