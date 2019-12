Little America: il trailer della serie di AppleTV+ con Kumail Nanjiani

AppleTV+ ha pubblicato qualche ora fa il trailer della nuova serie in programma prossimamente sulla neonata piattaforma streaming, dal titolo Little America. Composto da 8 episodi, lo show è ispirato a storie vere presentate su Epic Magazine, approfondendo e dando vita a vicende divertenti, calde e romantiche di otto immigrati negli USA.

Come viene mostrato nel trailer, i nuovi arrivati in territorio americano scoprono ben presto le meraviglie della vita statunitense, tra cui il baseball, il bacon, il chili con il cheeseburger e l'aggiunta di tasse dopo aver visto il prezzo del biglietto.

In arrivo a gennaio, Little America è scritta e prodotta da Lee Eisenberg, anche showrunner e produttore esecutivo, insieme alla star Kumail Nanjiani.

Nel cast dello show troviamo Zachary Quinto, Haaz Sleiman, Mélanie Laurent, Shaun Toub, Conphidance e Sherilyn Fenn.



La première di Little America negli USA sarà il prossimo 17 gennaio. Kumail Nanjiani è noto soprattutto per il suo ruolo da protagonista nel film Big Rick - ll matrimonio si può evitare... l'amore no, al fianco di Zoe Kazan.

Nanjiani è stato nel cast di diverse commedie e in svariate serie tv; tra questi Piccoli brividi, Cognati per caso e Mike & Dave - Un matrimonio da sballo.

Kumail Nanjiani ha mostrato i suoi progressi per Gli Eterni, grazie ad un post su Instagram in cui mostra il suo allenamento per il film.

Nanjiani è nel cast anche della comedy Stuber, con Dave Bautista.