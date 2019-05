Little Black Mirror, tre cortometraggi per lanciare la serie Netflix

Per promuovere la quinta stagione di Black Mirror, in streaming dal mese prossimo, Netflix sta per pubblicare uno spin-off composto da tre cortometraggi, intitolato Little Black Mirror, che avranno tra i protagonisti alcune star dei social dell’America Latina.

Le tre mini-storie, il cui target di riferimento sembra essere soprattutto il pubblico ispano-americano, seguiranno lo stesso schema tech-distopico di Black Mirror, la serie antologica di Charlie Brooker e Annabel Jones. Lo si può notare anche nel trailer, che mostra immagini che rimandano alla realtà virtuale, a microchip impiantati nei corpi umani e a misteriosi esperimenti scientifici.

Gli episodi di Little Black Mirror avranno nel loro cast, tra gli altri, Maia Mitchell, Rudy Mancuso, Juanpa Zurita, Delaney Glazer, Yayha Abdul-Mateen, Lele Pons e Madison Davenport. Tutti e tre icortometraggi sono diretti dallo stesso Rudy Mancuso, musicista e attore, e saranno pubblicati sul canale Youtube di Netflix America Latina rispettivamente il 26 maggio, il 2 giugno e il 6 giugno.

L'attesa quinta stagione di Black Mirror, in uscita il prossimo 5 giugno, sarà composta da soli tre episodi, della durata di circa 90 minuti ciascuno. Sono nel cast anche Anthony Mackie e Yahya Abdul-Mateen.

