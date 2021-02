Little Disasters, arriva un nuovo adattamento tv dall'autrice di Anatomia di uno scandalo

Stando a quanto riporta in esclusiva Deadline, Roughcut TV ha acquisito i diritti di Little Disasters, quarto romanzo di Sarah Vaughan, che diventerà presto una serie tv. Un adattamento dall'opera precedente dell'autrice, Anatomia di uno scandalo, è attualmente in fase di sviluppo per Netflix, e vedrà Sienna Miller nel ruolo della protagonista.

Little Disasters è un thriller psicologico, incentrato su una pediatra, la dottoressa Liz Trenchard, che scopre che il figlio della sua cara amica Jess è ricoverato in ospedale. Jess è una madre attenta e premurosa, ma Liz ha il terribile sospetto che la spiegazione della sua amica su ciò che è successo al bambino non sia convincente, rapportata alle sue ferite. Dopo aver allertato le autorità, a poco a poco emergono inquietanti segreti sulla vita di Liz, che compromettono anche l'amicizia tra le due donne.

Al momento Roughcut TV sta sondando i possibili sceneggiatori della serie, mentre Sarah Vaughan si è detta fiduciosa che l'adattamento televisivo sarà "coraggioso e fedele all'atmosfera dark della storia".

"La storia meticolosamente studiata di Sarah esplora coraggiosamente i confini oscuri e l'intenso amore per la maternità attraverso un thriller psicologico avvincente" ha dichiarato la produttrice dello studio Marianna Abbotts. "Le amicizie femminili al centro del libro e il modo in cui le madri si giudicano a vicenda rendono questo argomento estremamente universale e facilmente riconoscibile."

Anatomia di uno scandalo, intanto, è in fase di produzione nel Regno Unito. Lo showrunner del progetto è David E. Kelley, creatore di Big Little Lies, di cui potrebbe arrivare una terza stagione.