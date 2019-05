Little Fires Everywhere: Joshua Jackson si aggiunge al cast in un ruolo principale

Secondo quanto riportato sull'Hollywood Reporter, Joshua Jackson si sarebbe aggiunto al cast dell'adattamento seriale di Little Fires Everywhere in un ruolo da protagonista.

La star del celebre Fringe e dell'apprezzato The Affair andrà così a raggiungere le già confermate Reese Witherspoon (Big Little Lies), Kerry Washington e Rosemarie DeWitt (Mad Men). Basato sull'omonimo romanzo di Celeste Ng, Little Fires Everywhere, miniserie prodotta da Hulu, segue i destini intrecciati dell’apparentemente perfetta famiglia Richardson. La storia esplora il peso dei segreti, la natura dell'arte e dell'identità, il feroce richiamo della maternità e il pericolo di credere che seguire le regole possa evitare il disastro.

Jackson interpreterà il personaggio maschile principale in questo adattamento prodotto da Hulu e che vedrà alla regia Lynn Shelton. Sarà quindi Bill Richardson, un avvocato di Shaker Heights, le cui umili radici lo rendono il partner perfetto e ideale per la sua forte moglie Elena (interpretata dalla Witherspoon), ma quando una disputa sulla cusodia legale dei figli di alcuni loro amici irrompe nelle loro vite e Bill si offre di rappresentarli, la coppia comincerà ad avere grossi problemi.

Oltre ad aver diretto la commedia Laggies, Shelton è anche nota per aver firmato la regia di Humpday, Touchy Feely e di Sword of Trust, in arrivo con Marc Maron, oltre ad episodi di celebri serie come New Girl, Fresh Off the Boat, Love, GLOW e A.P. Bio.

Reese Witherspoon sarà prossimamente sul piccolo schermo anche con la seconda stagione di Big Little Lies, in onda a partire dal prossimo giugno su HBO.