Little Fires Everywhere: anche Rosemarie DeWitt sarà nel cast

L’adattamento televisivo del romanzo Little Fires Everywhere ha trovato la sua terza protagonista: a quanto riporta Deadline, dopo Reese Witherspoon (Big Little Lies) e Kerry Washington (Scandal), è stata annunciata anche la presenza di Rosemarie DeWitt.

Basato sull'omonimo romanzo di Celeste Ng, Little Fires Everywhere, miniserie prodotta da Hulu, segue i destini intrecciati dell’apparentemente perfetta famiglia Richardson. La storia esplora il peso dei segreti, la natura dell'arte e dell'identità, il feroce richiamo della maternità e il pericolo di credere che seguire le regole possa evitare il disastro.

Rosemarie DeWitt, già nel cast di Mad Men e United States of Tara, ha firmato per interpretare Linda McCullough, la migliore amica di Elena (Witherspoon), che dopo anni di tentativi di avere un figlio suo adotta una bambina abbandonata in una caserma dei pompieri. La chiama Mirabelle e la ama come una figlia, ma finisce nei guai quando entra in scena la madre biologica di Mirabelle, un’immigrata clandestina cinese.

"Come produttrice, sono molto orgogliosa di far parte di questa squadra e raccontare questa straordinaria storia ispirata al fenomenale romanzo di Celeste Ng", ha dichiarato recentemente Kerry Washington, che insieme a Reese Witherspoon infatti figura anche come produttrice esecutiva della miniserie. "Anche come attrici, siamo tutte entusiaste di intraprendere questo viaggio con Hulu".

Guarda Reese Witherspoon nel trailer di Big Little Lies 2, in uscita a giugno.