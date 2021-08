Little Voice, Apple TV+ cancella dopo una sola stagione la serie di JJ Abrams

Nella giornata di mercoledì è arrivata la notizia della prima cancellazione di una serie da parte di Apple TV+. Si tratta di Little Voice, di cui era stata pubblicata nel 2020 la prima stagione, descritta all'uscita come una serie dramedy fresca e romantica. Prodotto da Bad Robot, lo show annoverava tra i suoi produttori anche J.J. Abrams.

Per chi non l'avesse ancora letta, rimandiamo alla nostra recensione di Little Voice. La serie è incentrata su Bess Alice King (interpretata da Brittany O'Grady), una cantautrice che tenta di entrare nel mondo della musica a New York City.

Gli altri produttori di Little Voice sono Jessie Nelson, Ben Stephenson e la musicista Sara Barellies, il cui album dallo stesso titolo è stato fonte di ispirazione per la serie. "Questo show è stato un interessante esercizio di riflessione" ha raccontato nei mesi scorsi la cantante. "Ho avuto modo di rivivere alcuni momenti molto formativi analizzandoli da una certa distanza in prospettiva, ma la verità del momento rimane intatta: la vulnerabilità di condividere chi sei o chi credi di essere e ricevere feedback per la prima volta a qualsiasi titolo. È spaventoso."

Il primo trailer di Little Voice era stato pubblicato nel giugno 2020. Brittany O'Grady, intanto, è stata scelta come protagonista dell'episodio pilota di Epic, una nuova serie fantasy prodotta da ABC.