Little Voice, canto ed emozioni nel teaser trailer della serie Apple TV+ di J.J. Abrams

Dopo aver ammirato la prima immagine ufficiale di Little Voice poche settimane fa, ecco sbarcare online su Youtube il primo teaser trailer dell'attesa novità seriale targata Apple TV+ prodotta dal prolifico e stimato J.J. Abrams, un dramma musicale di stampo young adult che sembra avere tutte la carte in regolare per piacere.

Protagonista della serie è Brittany O'Grady nei panni di Bess King, talentuosa cantante newyorkese alle prese con le difficoltà nel cercare di sfondare nel mondo della musica, e di affrontare le numerose vicissitudini della sua vita. Nel cast troveremo anche Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson e Chuck Cooper. L'opera sarà prodotta da Warner Bros. e Bad Robot Productions di J.J. Abrams. La regia e la sceneggiatura della prima puntata è stata affidata a Jessie Nelson.

La musica invece sarà composta da Sara Bareilles (che vedete al pianoforte nel trailer), musicista statunitense vincitrice di un Grammy Awards, che avrà il compito di creare il giusto mix di canzoni per i protagonisti del musical. Non sappiamo ancora quando la serie farà il suo debutto nel catalogo del servizio streaming di Apple, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo qualche informazione in più sulla trama e i personaggi di Little Voice.

Nel frattempo vi lasciamo con il trailer di Home Before Dark, serie dello showrunner di Daredevil.