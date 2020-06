Little Voice: online il primo trailer della serie di J.J. Abrams e Sara Bareilles

Negli anni si sono succeduti una gran quantità di titoli seriali e cinematografici incentrati sulla passione dei protagonisti per la musica e adesso ecco arrivare il primo trailer della serie Apple TV+ prodotta da a J.J. Abrams e nata da un'idea di Sara Bareilles.

Il trailer (nel player in alto) ci porta senza indugi nella vita dell'appena ventenne Bess King, la protagonista interpretata da Brittany O'Grady, che impiegherà tutte le sue forze per realizzare il suo sogno di diventare una cantante affermata. Di seguito la sinossi ufficiale di Little Voice.

"Una lettera d'amore per la diversa musicalità di New York, Little Voice è una storia su come scoprire la propria voce e trovare il coraggio di usarla. La serie segue Bess King (interpretato da Brittany O 'Grady), un'artista dal talento unico che lotta per realizzare i suoi sogni mentre affronta il rifiuto, l'amore e altre complicate questioni familiari".

La serie è stata ideata da Sara Bareilles e Jessie Nelson, che già in passato avevano lavorato al musical di Broadway Waitress e oltre alla O'Grady vedrà nel cast Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson e Chuck Cooper.

In attesa del debutto della serie su Apple TV+ il prossimo 10 luglio vi rimandiamo al primo teaser di Little Voice.