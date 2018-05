Liv è in pericolo nel promo del finale della quarta stagione di iZombie

The CW ha rilasciato un nuovo promo per "And He Shall Be a Good Man", l'episodio finale della quarta stagione di iZombie, la particolare serie TV sui morti viventi tratta dall'omonimo fumetto americano.

Il promo del finale di stagione, che potete trovare in apertura della news, porta avanti gli eventi che hanno preso piede nell'ultimo episodio, dove Liv (Rose McIver) e Levon (Daniel Bonjour) stavano per essere giustiziati da Fillmore-Graves. Come dimostrato dall'episodio di questa settimana, però, Liv non lascerà che le buone intenzioni dei suoi amici le impediscano di fare la cosa giusta.

La dodicesima puntata di iZombie ha visto Ravi (Rahul Kohli) e Clive (Malcolm Goodwin) lavorare insieme per risolvere un caso, mentre Major (Robert Buckley) ha tentato di rapire Liv (Rose McIver) per portarla in Oregon. Liv è riuscita a sfuggire, ma è finta tra le grinfie di Filmore-Graves.

Ora, anche se è lecito ritenere che Liv sopravviverà - specialmente ora che lo show è stato rinnovato per una quinta e ultima stagione - è anche giusto aspettarsi che la sua visione del mondo sarà messa a dura prova.

L'episodio finale della quarta stagione di iZombie, intitolato "And He Shall Be a Good Man" andrà in onda il 28 Maggio negli U.S.A su The CW.