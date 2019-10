She-Hulk, Liv Tyler sarà di nuovo Betty Ross nella serie Disney+?

In attesa di scoprire chi interpreterà Jennifer Walters nella serie di She-Hulk, sono emersi in rete dei nuovi rumor sul casting dello show che riguardano il ritorno di un volto noto del Marvel Cinematic Universe.

Secondo lo scooper Daniel Ritchman, infatti, Liv Tyler sarebbe in trattative per vestire i panni di Betty Ross nella serie targata Disney+. Il personaggio di Betty è apparso nel film del 2008 L'incredibile Hulk dove il Golia Verde era interpretato da Edward Norton, sostituito in seguito da Mark Ruffalo da The Avengers in poi.

Ma non è tutto: sempre stando a quanto riportato da Ritchman, in She-Hulk farà ritorno anche William Hurt nei panni del Segretario Thaddeus "Thunderbolt" Ross (come Red Hulk?), apparso l'ultima volta sul finale di Avengers: Endgame. L'attore vestirà i panni del personaggio anche in Black Widow, il film che aprirà la Fase 4 del MCU a maggio 2020.

Al momento sappiamo pochi dettagli sulle serie Marvel annunciate allo scorso D23, visto che non debutteranno sul servizio streaming della Casa di Topolino prima del 2022. La certezza è che Mrs. Marvel, Moon Knight e She-Hulk saranno le prime serie "canoniche" del MCU ad essere incentrate su una new entry della saga.

Vi piacerebbe vedere un ritorno di Betty Ross? Fateci sapere la vostra nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alla splendida fan art che immagina Emmy Rossum come She-Hulk.