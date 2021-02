Live Non è La D'Urso chiude in anticipo: al suo posto arriva Paolo Bonolis

Diversamente da quanto previsto dai palinsesti presentati lo scorso autunno, Live Non è La D'Urso chiuderà con anticipo. La decisione è stata presa per via degli scarsi ascolti riportati dal programma che per tale ragione non proseguirà oltre la fine di Marzo.

Il talk show, che con i suoi contenuti piuttosto trash ha creato non pochi problemi a Mediaset, è fermo tra il 10-12% di share, e molto spesso viene addirittura doppiato dai programmi rivali di Rai1 e Rai3. Sul sito Dagospia si legge: "Dalle parti di Cologno Monzese il vento sembra essere molto cambiata da qualche tempo. Si starebbe studiando una soluzione per evitare di far passare la chiusura come una sonora bocciatura per Carmelita, come la chiamano i suoi fan. La trasmissione, che era stata rimpolpata con nuovi contenuti, era nel mirino per gli ascolti spompi".

I piani alti di Canale 5 starebbero già lavorando a nuovi progetti con cui sostituire il programma di Barbara D'Urso e sembra che il pole position ci sia Paolo Bonolis che porterà in prima serata a partire dall'11 Aprile alcune puntate speciali di Avanti Un Altro mentre la giunonica conduttrice potrebbe aprire una nuova edizione del Grande Fratello Nip. Non ci sarà invece una nuova stagione de La Dottoressa Giò.

Tempo fa invece si vociferava che Paolo Bonolis potesse dire addio ad Avanti Un Altro ma invece sembra che il conduttore resterà alla guida del programma ancora a lungo come uno dei cavalli di punta di Mediaset.