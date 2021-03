Live - Non è la D'Urso: arriva l'imbarazzante docuserie su Meghan Markle

L'intervista di Meghan Markle con Oprah Winfrey ha sancito la definitiva rottura tra la famiglia reale inglese e i duchi di Sussex e soprattutto ha creato un immenso clamore mediatico. Come spesso capita in queste situazioni, i talk show hanno trovate terreno fertile e anche Barbare D'Urso con ha trattato l'argomento alla sua maniera.

La presentatrice di punta di Canale 5 ha infatti deciso di creare una docuserie in cui degli attori ripercorrono le tappe salienti di Meghan Markle a Buckingham Palace. Nel video che potete vedere di seguito, postato dalla pagina instagram di Trash Italiano, possiamo vedere le ansie della Duchessa di Sussex nel corso della sua gravidanza ma anche il buon rapporto instaurato con la Regina Elisabetta. Harry rivela poi a Meghan la preoccupazione della corte per il colore della pelle del piccolo Archie.

La docuserie che viene mostrata alla presenza di uno sbigottito Costantino della Gherardesca, tenta insomma di ricreare quelle che sono state le principali dichiarazioni di Duchessa rilasciate alla giornalista afroamericana Oprah Winfrey. Di recente Harry e Meghan hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio. Questa volta i due avranno una bambina. Nel frattempo però, vista la grande risonanza di quanto accaduto, sono diventati i protagonisti anche di un divertentissimo meme ispirato a Get Out.