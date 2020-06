Live: Non è la D'Urso, Barbara d'Urso sgrida Vittorio Sgarbi: 'Sei troppo vicino'

Domenica sera è andata in onda un'altra puntata di "Live: Non è la D'Urso" condotto da Barbara d'Urso. Tra gli ospiti anche Vittorio Sgarbi, che ha nuovamente attirato l'attenzione su di sé a causa del rifiuto di indossare la mascherina alla Camera.

Durante il dibattito che coinvolgeva in prima persona l'irascibile politico, Sgarbi, che non è favorevole all'uso della mascherina, si assenta a controllare il cellulare, dettaglio che non è sfuggito alla conduttrice che subito gli chiede : "Scusami Vittorio io sono anni che ti conosco, che vieni nelle mie trasmissioni e anni che mi chiedo ‘Ma con chi ti scrivi?", e Sgarbi subito risponde di stare cercando i nomi dei medici che affermano quanto sia dannoso l'uso della mascherina.

Appena la sua ricerca si conclude, Sgarbi si alza dalla sua seduta e si avvicina alla conduttrice senza mascherina e senza rispettare la distanza di un metro, infatti la d'Urso glielo fa subito notare dicendo: "O metti la mascherina o non venirmi così vicino. Hai visto cosa hai fatto? Tu sei senza mascherina e sei venuto vicino a me. Più vicino di un metro, quindi mi hai messo a rischio", e nonostante Vittorio Sgarbi chiarisce di essere sano, la d'Urso ribatte concludendo che: "Anche io ho fatto il test e sono negativa, ma non significa niente".

Già negli ultimi giorni Vittorio Sgarbi aveva fatto parlare di sé per lo scampato annegamento da cui l'ha salvato sua figlia Alba, anch'essa ospite a distanza nella scorsa puntata. E nel frattempo non si sa ancora se tornerà Live: Non è la d'Urso in autunno.