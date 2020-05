Live Non è la D'Urso, continua a tenere banco il caso Favoloso - Moric: la risposta

Luigi Mario Favoloso risponde agli attacchi di Nina Moric. Nel corso della puntata di Live - Non è la D'Urso andata in onda ieri sera, l'attuale fidanzato di Elena Morali ha risposto alle accuse dell'ex compagna.

"Mercoledì sono stato in polizia a Milano ho consegnato il telefono ed ho mostrato che era Nina Moric a farmi telefonate a cui io non ho risposto. Io mi devo difendere, vengo accusato del nulla, le telefonate non sono le mie, la macchina non era la mia, mi è stato consigliato di fare un prosieguo di denuncia che le avevo già fatto per diffamazione" ha raccontato a Barbara D'Urso, a cui ha svelato che "la prima volta che ho chiamato Nina è perchè aveva pubblicato una pagina che scherniva Elena, poi ha parlato quattro ore con la mia fidanzata e lei ha detto che c'era anche un'altra persona".

Non ha fatto in tempo a parlare Elena Morali, per cui i produttori avevano preparato anche uno sgabello. Favoloso ha però respinto le accuse sui ricatti: "io non ho mai ricattato nessuno nella mia vita, ma del ricatto devi chiedere a Elena, parlane con lei" ha concluso.

