Live - Non è la D'Urso, Marco Carta assente a sorpresa: 'Ha la febbre, è tornato a casa'

Marco Carta sarebbe dovuto essere ospite della puntata di ieri di ma, Live - Non è la D'Urso un'improvvisa febbre ha impedito la sua partecipazione al noto talk show condotto da Barbara D'Urso.

Nel presentare gli ospiti del programma, la conduttrice ha spiegato il motivo di una seduta libera rivelando tutta la sua preoccupazione per il vincitore di Amici: "Marco è arrivato qui e chiunque, come sapete, si deve sottoporre al test rapido. Aveva un po' di febbre e dunque abbiamo evitato anche di fare il test. È tornato a casa e ci guarderà da li. Speriamo che si tratti solo di un po' di influenza comune e di poterlo rivedere molto presto".

Questa assenza ha naturalmente allarmato i fan del cantante che hanno subito pensato al peggio visto il complesso momento che tutti noi stiamo vivendo. In molti però hanno definito Marco Carta un irresponsabile per aver comunque viaggiato sino a Milano con una leggera febbre. Le attuali norme anti-Covid infatti vietano espressamente gli spostamenti di coloro che possano mostrare anche solo dei decimi. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.

