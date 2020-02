Live Non è la D'Urso: ospiti del 16 Febbraio. Torna Morgan

Dopo aver parlato degli ospiti di Che Tempo che Fa, passiamo all'altro talk show in onda stasera, 16 Febbraio 2020. Alle 21:20 su Canale 5 infatti prenderà il via la nuova puntata di "Live Non è la D'Urso", ecco le anticipazioni.

Tra gli ospiti tornerà Marco Castoldi, in arte Morgan, che si confronterà con le cinque sfere e per discutere della lite con Bugo sfociata nella squalifica da Sanremo 2020. Probabile che l'ex giudice di X-Factor risponda a quanto dirà Bugo da Mara Venier questo pomeriggio, quando sarà ospite di Domenica In su Rai 1.

Presente anche Nina Moric, che si sottoporrà alla macchina della verità a seguito delle dichiarazioni sulle presunte aggressioni subite da Luigi Mario Favoloso. In studio saranno presenti anche i genitori del suo ex compagno.

E' previsto anche un faccia a faccia tra Barbara Alberti, che ad inizio settimana ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, e Francesca Cipriani.

Come sempre, ricordiamo che Live Non è la D'Urso andrà in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, alle 21:20 e potrà essere seguita anche sulla piattaforma proprietaria del Biscione, Mediaset Play, sia in diretta che on demand a trasmissione completata.

Per la programmazione tv completa di stasera vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.