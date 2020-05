Live: scontro tra Paolo Brosio e Barbara D'Urso sulla riapertura delle Chiese

Momenti di alta tensione nel corso della puntata di Live - Non è la D'Urso andata in onda ieri sera. La temperatura si è alzata nel momento in cui è intervenuto Paolo Brosio sul tema della riapertura dei luoghi di culto. Il giornalista e scrittore si è infervorato al punto che si è rifiutato di dare la parola a Nuzzi.

Dopo qualche secondo di silenzio, però, è intervenuta la conduttrice che a sua volta è stata nuovamente interrotta da Paolo Brosio, il quale ha continuato ad esporre la sua tesi senza permettere a Barbara e Gianluigi Nuzzi di poter controbattere.

E' a questo punto che è andato in scena un battibecco con la stessa Barbara D'Urso, che senza cadere nella provocazione del suo ospite ha cercato di far abbassare i toni. La reazione di Paolo è stata istintiva ed ha urtato non poco la D'Urso, in quanto ha abbassato lo sguardo, si è messo gli occhiali ed ha iniziato a guardare il telefono.

"Paolo, lo sai che ti ospito sempre volentieri, ma non trovo corretto che ora tu stia guardando gli occhiali ed abbia iniziato a guardare il telefono. Ora parlate voi" ha affermato Barbara, a cui Brosio ha risposto dicendo che dal momento che "ho mia madre 99enne da sola a casa, ho visto un suo messaggio e mi è preso un colpo. Non è maleducazione".

Barbara D'Urso durante la puntata di ieri è stata anche oggetto di una sorpresa da parte del fratello.