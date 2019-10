Living With Yourself: scopriamo cosa accade nel finale della serie con Paul Rudd

Oggi Netflix ha pubblicato i primi episodi di Living With Yourself, serie comedy che vede come protagonista Paul Rudd in un doppio ruolo. In attesa di sapere se verrà rinnovata o no per una seconda stagione, ripercorriamo gli avvenimenti del finale dell'ottavo episodio.

Attenzione, seguono spoiler su Living With Yourself.

"Vogliamo davvero essere migliori?" è la domanda a cui la serie tenta di rispondere, stando alla sinossi ufficiale. Miles (Rudd) è infatti un uomo ferito dalla vita e dall’amore che si sottopone a una misteriosa cura per poi scoprire di essere stato sostituito da una versione migliore di se stesso. Mentre affronta le conseguenze indesiderate delle sue azioni, Miles scopre che deve lottare per sua moglie (Aisling Bea), la sua carriera e la sua stessa identità.

La tensione tra il vecchio e nuovo Miles raggiunge i vertici quando l'uomo scopre che la sua nuova versione è andata a letto con sua moglie Kate. Dopo averlo quasi ucciso soffocandolo con un cuscino, il vecchio Miles finisce per salvargli la vita con la respirazione bocca a bocca. "Vuoi sapere coso odio di più di me stesso?" gli chiede poi il nuovo Miles. "Tu ti sei alzato di fianco a le ogni giorno. Per dieci anni. Tutto quello che ho io sono memorie... e non sono neanche reali. Volevo solo la tua vita. Amavo la tua vita."

Dopo le scuse del vecchio Miles, i due si abbracciano e si accettano finalmente l'un l'altro. A quel punto entra nella stanza Kate: "Mi dispiace. Vi ho tradito. Ci ho tradito. E non ci sono scuse. A parte il dire che per è stato un momento di totale confusione." Quando la donna afferma che il suo vero marito è il vecchio Miles, il nuovo ammette la sconfitta e decide di andarsene.

Ma Kate lo ferma per fare un'importante rivelazione: la donna è incinta, e in quel momento è impossibile stabilire chi dei due sia il padre. A quel punto, commossi dalla notizia, i tre si stringono in un abbraccio collettivo. Fine della stagione.

Vi sono piaciuti questi primi otto episodi? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti potete leggere la nostra recensione di Living With Yourself.