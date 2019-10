Liza on Demand: l'esordio della seconda stagione è il più visto di sempre su YouTube

Dal 25 settembre è presente sulla piattaforma streaming di YouTube la seconda stagione della serie Liza on Demand con protagonista la star del web Liza Koshy. Dopo sette giorni dal suo debutto, lo show è risultato il più visto di sempre tra i prodotti originali di Youtube.

Sulla stessa scia del modus operandi del network Nickelodeon che ha pubblicato online Are You Afraid of the Dark? rendendo disponibile anche una clip esclusiva del Carnival of Doom all'interno del proprio canale YouTube, Liza on Demand sfrutta la caratteristica del rilascio gratuito per tutti che sta caratterizzando la distribuzione degli show prodotti dalla piattaforma di proprietà di Google.

L'episodio iniziale della seconda stagione, disponibile gratuitamente e con all'interno annunci pubblicitari, intitolato Naked ha fatto registrare un dato notevole: venticinque milioni di visualizzazioni durante la prima settimana. Il record precedente apparteneva a Cobra Kai, la serie basata sul film cult anni '80 The Karate Kid, che aveva fatto registrare 21 milioni di visualizzazioni.

A parlare del grande successo ottenuto da questa seconda stagione, è intervenuto la dirigente di YouTube, Susanne Daniels, che ha lasciato la seguente dichiarazione in esclusiva al portale Variety:

"Il successo ottenuto da Liza on Demand è la dimostrazione che la nostra strategia sta funzionando bene. Liza possiede un talento straordinario che gli ha permesso di raggiungere il successo sia come ideatrice che come star della serie".

