Lizzie McGuire, i fan sono in rivolta dopo la cancellazione del reboot

Dopo l'annuncio della cancellazione, molti fan della serie si sono riversati sui social per esprimere tutto il loro dissenso verso questa decisione. In molti avevano creduto di poter finalmente rivedere uno dei personaggi più amati che aveva anche avuto anche un film tutto suo: ovvero Lizzie McGuire-Da Liceale a Popstar . Insomma, un altro duro colpo per questo 2020 povero di gioie. Potete leggere i post di protesta dei telespettatori qui di seguito e come al solito fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Nei mesi scorsi avevamo assistito ad una reunion del cast di Lizzie McGuire .

Purtroppo le cose non sono andate come avrebbero dovuto, già a gennaio, il creatore e showrunner originale, Terri Minsky , aveva deciso di lasciare la produzione dopo aver realizzato appena due episodi. C'erano infatti moltissimi dissidi interni. Pur essendo questo un prodotto destinato a Disney+, in molti volevano che la serie fosse più matura e che mostrasse in qualche modo tutte le problematiche che Lizzie avrebbe dovuto affrontare nella sua vita da adulta.

Il post di Hilary Duff sulla cancellazione del reboot di Lizzie McGuire ha mandato su tutte le furie i fan della serie. In molti infatti speravano di scoprire come erano proseguite le vicende di Lizzie, Gordo e tutti gli altri protagonisti della serie andata in onda su Disney Channel tra il 2001 e il 2004.

I HATE IT HERE IN THE YEAR 2020! 😭😭😭💔 #LizzieMcGuire pic.twitter.com/Nba6uK5E3s — Jake Threet (@LifeAboutJake) December 16, 2020

nobody speak to me i'm in mourning #LizzieMcGuire pic.twitter.com/UQ0lRcFpsH — Cole Delbyck (@coledelbyck) December 16, 2020

Wild that Hilary Duff was onstage for the new Lizzie McGuire last year at D23 Expo, that they began filming it, and that it ended like this... pic.twitter.com/0MmIYpysog — Eric Goldman (@TheEricGoldman) December 16, 2020

47 new ‘Star Wars’ series, but @HilaryDuff can’t have her Edgy Adult Lizzie McGuire dreams come true? @disneyplus turn on your location, i wanna fight pic.twitter.com/o1j32ZToYq — Bradley Stern (@MuuMuse) December 16, 2020