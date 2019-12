Lizzie McGuire: Hilary Duff condivide sui social la foto del suo matrimonio

Fiori d'arancio per Lizzie McGuire. O meglio, per Hilary Duff. L'attrice che tornerà a vestire i panni del personaggio che l'ha resa celebre nel mondo, l'adolescente Lizzie, ha pubblicato su Instagram l'immagine del suo matrimonio. Duff si è sposata con il compagno Matthew Koma, dal quale ha avuto una bimba, Banks Violet Blair.

Hilary Duff e il cantante Matthew Koma si sono sposati in una cerimonia privata in casa, secondo quanto riporta TMZ. I due novelli sposi hanno preferito una location più intima e familiare come il giardino della propria casa per celebrare le nozze.

Nel mese di ottobre 2018 i due fidanzati erano diventati genitori della piccola Banks Violet Blair. Hilary Duff era già madre di un bambino, Luca Cruz Comrie, nato dal legame con il giocatore canadese di hockey su ghiaccio, Mike Comrie, col quale l'attrice ha divorziato nel 2016.



Hilary Duff tornerà nei panni di Lizzie McGuire per un revival dello show di Disney Channel. Lizzie ora è una giovane donna in carriera, divisa tra il lavoro e il legame con il fidanzato, uno chef di successo.

"Anche Lizzie è cresciuta, ha il lavoro dei suoi sogni, come apprendista per un decoratore di New York, ha il suo appartamento da sogno a Brooklyn e si prepara a festeggiare il suo trentesimo compleanno" ha dichiarato Duff tempo fa parlando del ritorno sul piccolo schermo del suo personaggio.

I fan erano entusiasti per Lizzie McGuire nel pacchetto di Disney+. Inoltre Hilary Duff ha riservato una sorpresa in un videomessaggio per tutti i fan soltanto qualche settimana fa.