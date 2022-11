Lizzie McGuire, Hilary Duff contro l'editore di Aaron Carter:'È davvero disgustoso'

La star di Lizzie McGuire, Hilary Duff, ha attaccato pesantemente la casa editrice Ballast Books per aver pubblicato l'autobiografia incompiuta di Aaron Carter a pochi giorni dalla sua morte. Intervistata dal Daily Mail, Duff si è soffermata sulla decisione della casa editrice nei confronti del libro del suo ex fidanzato.

Ballast Books negli ultimi tre anni ha lavorato insieme a Carter ad un'autobiografia mai completata e ora intitolata Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life, scritto da Andy Symonds, in seguito a tre anni d'interviste realizzate alla popstar. Il libro uscirà il 15 novembre.



Hilary Duff - che nel corso dell'anno ha rivelato la trama del mancato revival di Lizzie McGuire - non ci sta e accusa Ballast Books:"È davvero triste che entro una settimana dalla morte di Aaron ci sia un editore che sembra spingere incautamente un libro per trarre vantaggio da questa tragedia senza prendersi il tempo appropriato o preoccuparsi di verificare la validità del proprio lavoro. Annacquare la storia della vita di Aaron in quella che sembra click-bait non verificato per profitto è disgustoso" ha dichiarato l'attrice, definendola un'azione volta a spillare denaro e senza cuore.



Oltretutto il team di Aaron Carter ha chiesto che nulla su Aaron venisse pubblicato 'senza l'approvazione della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi collaboratori'.

La scomparsa di Aaron Carter ha scioccato tantissimi fan che ricordano l'attore nel suo percorso da cantante in giovane età ma anche come attore in diversi show, tra cui proprio Lizzie McGuire.



Qualche mese fa Hilary Duff attaccò Disney per aver avuto timore nell'affrontare certi temi nel revival della serie.