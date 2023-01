Lizzie McGuire, Hilary Duff riaccende le speranze per il revival: 'Sono ottimista'

A qualche mese di distanza dall'ultimo aggiornamento relativo la nuova serie di Lizzie McGuire, Hilary Duff è tornata a parlare dell'argomento, riaccendendo le speranze dei fan dopo la cancellazione del revival avvenuta nel 2020 a seguito di "divergenze creative".

Durante il Watch What Happens Live, la star di How I Met Your Father ha così risposto al conduttore Andy Cohen: "Disney + era arrivato da poco e penso che stessero cercando di capire il loro... e che noi stessimo cercando di capire il nostro... ma sono ottimista". Potete dare uno occhiata alla risposta dell'attrice nel video che vi lasciamo in calce alla notizia.

Le differenze creative tra i dirigenti di Duff e Disney + hanno fermato lo sviluppo dello show qualche tempo fa. La Duff voleva realizzare una versione più adulta di Lizzie McGuire, che potesse riflettere la sua età, mentre lo streamer voleva mantenere la serie il più adatta possibile alle famiglie.

"Doveva avere 30 anni e fare cose che farebbero le trentenni. Certo non aveva bisogno di fumare il bong ogni sera o dormire ogni notte con un ragazzo diverso, ma doveva comunque risultare autentico. E credo che Disney abbia avuto timore", aveva dichiarato l'attrice in precedenza.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente Hilary Duff è tornata per la seconda stagione di How I Met Your Father.